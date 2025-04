Maturità 2025, nessun dietrofront Ministero su ammissione. Insufficienza riguarda solo voto condotta.

Leggi su Orizzontescuola.it

sugli esami di. L'che comporta la noniline non il profitto". Secondo quanto segnala l'ANSA, lha dovuto nuovamente fornire una precisazione, in relazione ad una non corretta interpretazione con la quale era stata diramata la nota di chiarimenti sull'agli Esami di Stato.L'articolosu