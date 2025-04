Lettera43.it - Maturità 2025, le possibili tracce per la prima prova: anniversari e temi

Ladellaconsisterà in un compito di italiano comune a tutti gli indirizzi e si svolgerà in tutti gli istituti d’Italia il 18 giugno. Ciascuno studente potrà scegliere fra sette, suddivise in tre tipologie dalla A alla C. Lariguarderà l’analisi del testo, l’uno poetico e l’altro in prosa, mentre per la seconda ci saranno tre diverse opzioni per il testo argomentativo, di cui una obbligatoriamente di ambito storico. Infine la terza riguarderà un tema di attualità che spazia fra la scienza, la politica o la cultura generale. Il tempo massimo per consegnare l’elaborato è sei ore, ma non è possibile alzarsi dal proprio posto – anche se si ha finito –che ne siano trascorse tre., quali sono ledellaUna ragazza con in mano un vocabolario (Imagoeconomica).