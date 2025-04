Lettera43.it - Maturità 2025, il Mim: «Nessun dietrofront sulle regole di ammissione all’esame»

sull’di. «L’insufficienza che comporta la nonriguarda solo il voto in condotta e non il profitto», ha chiarito con una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito, parlando di «bufala riportata da un quotidiano online». Insomma, potrà partecipare alle prove anche chi ha meno di 6 in una disciplina, ma resta la stretta sul voto in condotta.L’insufficienza che comporta l’esclusione riguarda solo il voto in condotta«La nota che viene citata ricorda semplicemente alle scuole che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’di Stato e non i requisiti direlativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni», precisa il Mim.