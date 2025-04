Maturità 2025 gli autori usciti nella prima prova negli anni precedenti

Maturità 2025. Il 18 giugno, la prima prova consisterà in un compito di italiano, che presenterà agli studenti sette tracce suddivise in tre diverse tipologie: analisti del testo (in prosa o in poesia), testo argomentativo (tre temi, di cui uno obbligatoriamente di ambito storico) e tema di attualità (due quesiti tratti dalla quotidianità). Per svolgere il tutto, ognuno avrà a disposizione sei ore di tempo: non si potrà consegnare prima di 180 minuti. Sebbene sia impossibile conoscere in anticipo le tracce, ci sono diversi metodi per provare a intuire cosa sceglierà il ministero: uno di questi consiste nell'andare a spulciare gli autori estratti durante gli anni precedenti. Difficile (ma non impossibile) che lo stesso nome torni più volte in poco tempo.

