Maturità 2025, come si svolge: struttura, prove, crediti e commissioni

A meno di 100 giorni dalla prima prova, gli studenti del quinto anno nelle scuole secondarie di II grado sono sempre più interessati dalla preparazione della. L’esame di Stato infatti scatterà il 18 giugno con lo scritto di italiano, seguito dopo 24 ore dalla seconda prova, differente per ciascun indirizzo con particolare attenzione alle sue materie caratterizzanti: nello specifico, ci sarà latino al classico e matematica allo scientifico, solo per citarne alcuni. Da lunedì 23, invece, scatteranno gli orali con un colloquio da circa 50-60 minuti per ciascun candidato. Per ogni prova, la valutazione viene espressa in ventesimi, cui aggiungere iscolastici dell’ultimo triennio., quali sono ledell’esame di StatoUna ragazza con in mano un vocabolario (Imagoeconomica).