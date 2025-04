Lettera43.it - Maturità 2025, chi ha un’insufficienza sarà ammesso all’esame?

Per accedere agli esami di Stato non è necessario raggiungere la sufficienza in tutte le materie. In base alle direttive del Ministero dell’istruzione e del merito, i consigli di classe possono ammettere alla– motivandolo con adeguata giustificazione – anche uno studente che presenta una valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina oppure un gruppo di esse, purché valutate con un singolo voto secondo l’ordinamento vigente. Discorso a parte invece per il comportamento: un cinque in condotta infatti preclude categoricamente l’accesso alle prove. Con la sola sufficienza, invece, ciascun candidato dovrà preparare e discutere durante il colloquio orale un suo elaborato critico sulla cittadinanza attiva e solidale., quali sono i requisiti minimi per l’accesso agli esamiStudenti alle prese con l’esame di(Imagoeconomica).