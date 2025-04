Mattarella e re Carlo III al complesso architettonico Testaccio

Mattarella e re Carlo III, al primo viaggio in Italia dalla sua incoronazione, in visita presso il complesso architettonico di Testaccio a Roma.sat/mca1(Fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La colazione con Meloni, poi il discorso alle Camere. Intervento del re in italiano: «Spero di non rovinare la lingua di Dante» La regina in una scuola romana. Mattarella e re Carlo III al complesso architettonico Testaccio. Il menu della Cena di Stato tra Mattarella, Re Carlo e Camilla. Ravenna "Reale": Re Carlo III e la Regina Camilla in città per una giornata tra arte, memoria e poesia. Re Carlo, la diretta di oggi: al Mattatoio con Mattarella. Ci sono anche Margherita Buy e Luca Zingaretti. A Villa Pamphili l'incontro con Giorgia Meloni. Ne parlano su altre fonti

