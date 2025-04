Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio Ascoli Folignano. Fioravanti: conviene a tutti. Terrani: un’idea ’trumpiana’

Il sindaco di, Matteo, non ci sta. Non vuole essere ‘conquistato’ da, come in una sorta di Risiko. E guai a parlargli di fusione, perché è determinato a difendere il suo territorio. Sindaco, partiamo dal convegno in programma venerdì ad: parteciperà? "Siamo stati invitati, ma non inclusi al tavolo dei relatori. Ed è un peccato perché, visto che si parlerà anche di, sarebbe stato corretto chiederci un parere e permetterci di esprimere il nostro punto di vista. Pertanto no, non ci sarò". Perché è contrario all’eventuale fusione con? "La fusione rappresenta un tentativo di far cresceresopra i cinquantamila abitanti cercando, al contempo, di nascondere il vero problema, che è quello dello spopolamento. Un’emergenza nazionale, questa, che coinvolge anche il Piceno.