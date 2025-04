Ilnapolista.it - Matic: «Per descrivere Mourinho, servirebbe un film. La Premier avrebbe bisogno di allenatori come lui»

L’ex centrocampista dello United, ora al Lione, Nemanja, ha raccontato in un’intervista a The Athletic i suoi anni con i Red Devils (2017-2022).: «Per raccontareun. Ladilui»Hai giocato più partite per lo United che per qualsiasi altro club nella tua carriera, 189.vedi i i tuoi cinque anni all’Old Trafford?«Abbiamo fatto del nostro meglio ogni anno, i giocatori, gli. Nel mio primo anno, siamo arrivati secondi. Eravamo in testa a gennaio, ma il Manchester City ha vinto. Abbiamo giocato una finale di Europa League, Supercoppa e Fa Cup. Abbiamo giocato la Champions League in quattro delle mie cinque stagioni. Ma non abbiamo vinto. Se lo confronto allo United di ora, allora siamo andati alla grande.