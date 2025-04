Sololaroma.it - Matic contro Onana, l’ex Roma: “Parla uno dei peggiori portieri della storia dello United” VIDEO

Leggi su Sololaroma.it

Tanto a cui pensare in questo periodo per la, il cui finale di stagione si prospetta infuocato su diversi fronti. In campo mancano 7 partite per cercare di centrare il sogno Champions League, a cominciare dal derby di domenica, mentre dietro le quinte si pensa a mercato, nuovo allenatore e ruolo incerto di Ranieri in dirigenza, una questione piuttosto delicata. Un pensiero in meno è quell’Europa League sfumata agli ottavi al San Mames di Bilbao, a causa soprattutto del rosso a Hummels che ha condizionato il match. Tra i quarti di finale in programma anche un Lione-Manchesterche sta vivendo una vigilia infuocata.Tutto parte da alcune dichiarazioni di André, estremo difensore ex Inter che ai Red Devils non si sta distinguendo per prestazioni magistrali. Il camerunense sostiene pubblicamente che la sua squadra è decisamente più forte di quella francese, lasciando intendere dunque di non essere più di tanto preoccupato per il doppio confronto in programma.