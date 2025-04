Internews24.com - Matic, che bordata all’ex Inter Onana: «Quando sei considerato uno dei peggiori portieri della storia, dovresti pesare meglio le parole…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, che: «seiuno deile parole.» La risposta del centrocampistaLa tensione cresce alla vigilia del match di Europa League tra Lione e Manchester United. Nei giorni scorsi, André, ex estremo difensore dell’e attuale portiere dei Red Devils ha acceso gli animi con dichiarazioni piuttosto decise: «Dobbiamo andare lì e dimostrare chi siamo. Se rimaniamo concentrati, compatti e seguiamo il piano tattico, vinceremo. Non sarà una passeggiata, ma penso che siamo nettamente superiori a loro»La risposta del Lione non si è fatta attendere, ed è arrivata tramite le parole di Nemanja, grande exsfida, che in conferenza stampa ha risposto duramente alle parole del camerunense: LA RISPOSTA DI- «seitra inellarecente del Manchester United, forsele parole.