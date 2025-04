Masters 1000 Montecarlo 2025 | Musetti sconfigge Lehecka e trova Berrettini si ferma Cobolli

Leggi su Sportface.it

L’Italtennis sperava nel derby e lo avrà, quando giovedì Matteoe Lorenzosi contenderanno un posto nei quarti di finale deldi. La testa di serie numero 13 del tabellone sembra averci preso gusto e mette a segno un’altra rimonta vincente sui campi in terra battuta del Principato, imponendosi con lo score di 1-6 7-5 6-2 sul ceco Jiridopo più di due ore di battaglia. Il toscano raggiunge gli ottavi del torneo monegasco per il quarto anno di fila e proverà a conquistarsi una seconda apparizione tra i migliori otto dopo quella del 2023, quando sconfisse Novak Djokovic prima di perdere nettamente contro Jannik Sinner.Lorenzo(ITA) during his first round match at the Tennis Monaco Rolexin Monte Carlo, on April, 7,. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.