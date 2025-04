Anteprima24.it - Mastella in Irpinia: “Se non ce la fa il Benevento, meglio l’Avellino in B”

Tempo di lettura: < 1 minutoUn simpatico siparietto in salsa calcistica ha coinvolto il primo cittadino di, Clemente, in visita ad Avellino in occasione delle conferenza dedicata ai modelli di gestione dei servizi pubblici che si è tenuta alla Camera di CommercioSannio.Stuzzicato sul primato della formazione irpina, il sindaco dinon si è tirato indietro.“Capisco che ad Avellino siate tutti allegri, io un po’ più mesto – ha commentato. Ogni tanto dico a Piantedosi ‘beato te per quest’anno. Prima era lui che mi invidiava quando ilera avanti, adesso sono io che invidio lui per. La formazione irpina è stata tanti anni in serie A, poi ci è andato ilgrazie a Vigorito che oggi alcuni tifosi contestano mentre io no.