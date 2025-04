Mastella al contrattacco sulla vicenda cani | Ora le denunce a cominciare da Borrelli

Mastella che, dopo la messa in onda del tanto atteso servizio de Le Iene ha visto sgonfiarsi sensibilmente il caso degli ormai noti (e non consumati) maltrattamenti di un uomo di Benevento nei confronti di cani. "Ho dovuto fare anche l'investigatore – ha proseguito Mastella – per limitare la tensione sotto casa dei malcapitati, alimentata poi dalla gogna mediatica dei social. Ho già informato i miei avvocati di preparare una denuncia nei riguardi di questo personaggetto (il deputato Borrelli, ndr) che è venuto qui a Benevento senza alcun rispetto per la nostra terra. Per non parlare delle tre persone mascherate che ieri sono state protagoniste del servizio de Le Iene, una di queste si è spacciata per dirigente Asl, provando ad entrare in casa dei fantomatici colpevoli di questo episodio".

