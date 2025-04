Feedpress.me - Massacra di botte la moglie, arrestato 49enne a Ragusa: nel 2023 le aveva causato lo spappolamento della milza

Leggi su Feedpress.me

Arresti domiciliari per undiaccusato di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’exe dei figli. A eseguire la misura restrittiva sono stati i poliziottiSquadra mobile. L’uomo nel marzopicchiato brutalmente la ex, fino al punto da causarle locon conseguente asportazione. La donna vittima lo