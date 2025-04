Maserati 200S in mostra presso l'Automotive Gallery Larusmiani.

Leggi su Ildenaro.it

MODENA (ITALPRESS) – A Milano nel periodo dell’anno in cui si celebra il design, lo stile italiano, l’eleganza e l’innovazione,è ospitegli spazi della Boutique, per una straordinaria Avant Première di FuoriConcorso, esclusivo evento di cultura automobilistica che si terrà il 24 e 25 maggio in Villa del Grumello e Villa Sucota a Como. Durante la Milano Design Week 2025, infatti, un prototipo dell’avveniristica autovettura da competizione costruita dalla Casa del Tridente dal 1955 al 1957, è sotto i riflettori del MonteNapoleone District, luogo iconico e casa – al numero 10 di Via Pietro Verri – dello storico marchio, da oltre un secolo sinonimo della qualità “Hand-Made in Italy”. D’altronde,sono entrambi ambasciatori del “Lusso Italiano” nel mondo, accomunati dalla forte vocazione nei confronti del design elegante e senza tempo: due marchi che hanno saputo dare vita a prodotti entrati nell’immaginario collettivo diventando iconici.