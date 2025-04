Marzo 2025 segna nuovi preoccupanti record per il riscaldamento globale soprattutto in Europa

Marzo 2025 sia stato il Marzo più caldo mai registrato in Europa e il secondo più caldo a livello globale. E l'estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto il suo minimo storico per il mese di Marzo. Il bollettino mensile del servizio di osservazione della Terra Copernicus evidenzia come sia stato il più caldo mai registrato in Europa e il secondo più caldo a livello globale. E l'estensione del ghiaccio marino artico ha raggiunto il suo minimo storico per il mese di Marzo.

