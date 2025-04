.com - Martina Attili torna con il nuovo singolo Signorina Rivoluzione

con undal titoloche parla del senso di trasformazione che accompagna l’età dei vent’anni, con la sua penna unica, capace di trattare temi profondi con sensibilità e intelligenza,con un, in uscita venerdì 11 aprile per ZooDischi e in distribuzione ADA Music Italy.nasce dall’incontro casuale con una persona rivista dopo anni in un bar di Bologna e diventa un’intensa riflessione sul cambiamento e sulla crescita personale. Il brano rappresenta, infatti, un viaggio emozionale tra certezze che crollano e nuove verità da costruire.Con il suo stile inconfondibile e la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche,canta il senso di trasformazione che accompagna l’età dei vent’anni: un periodo di profonde metamorfosi, proprio come una, dopo la quale nulla è più come prima.