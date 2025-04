Mark Samson | Ilaria Sula si era iscritta a Tinder e mi aveva ridato l’anello di fidanzamento Chattava con un altro | ho perso la testa

Mark Antony Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata Ilaria Sula con tre coltellate alla gola. “Ero pronto a combattere per riavere Ilaria come fidanzata nonostante tutti gli amici con cui mi ero confidato mi invitassero a lasciare andare la situazione” ha dichiarato il giovane che poi ha scaricato ogni responsabilità sulla fine della relazione con la sua ex affermando: “L’atteggiamento di Ilaria era altalenante, a volte mi trattava come fidanzato, altre volte come un semplice amico. A volte mi trattava affettuosamente, altre volte con freddezza”.“La situazione è cambiata due o tre mesi fa quando Ilaria mi chiesto di vedere i voti dei miei esami all’università, cosa che per me era un grosso problema, quasi un trauma sin da quando frequentavo la scuola elementare. Tpi.it - Mark Samson: “Ilaria Sula si era iscritta a Tinder e mi aveva ridato l’anello di fidanzamento. Chattava con un altro: ho perso la testa” Leggi su Tpi.it Emergono nuovi dettagli sull’interrogatorio aAntony(qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzatacon tre coltellate alla gola. “Ero pronto a combattere per riaverecome fidanzata nonostante tutti gli amici con cui mi ero confidato mi invitassero a lasciare andare la situazione” ha dichiarato il giovane che poi ha scaricato ogni responsabilità sulla fine della relazione con la sua ex affermando: “L’atteggiamento diera altalenante, a volte mi trattava come fidanzato, altre volte come un semplice amico. A volte mi trattava affettuosamente, altre volte con freddezza”.“La situazione è cambiata due o tre mesi fa quandomi chiesto di vedere i voti dei miei esami all’università, cosa che per me era un grosso problema, quasi un trauma sin da quando frequentavo la scuola elementare.

