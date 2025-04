Metropolitanmagazine.it - Mark Hoppus pubblica l’autobiografia “FAHRENHEIT-182” e parla della depressione dopo lo scioglimento dei Blink-182

Ieri, 8 aprile, è uscito in tutte le librerie-182, libro autobiografico realizzato dal cantante e bassistain collaborazione con il giornalista Dan Ozzi. Il volume ripercorre i momenti salientisua carriera, in particolare gli anni nei-182, e affronta il periodo buio seguito alla rotturaband pop-punk californiana.dieci anni di attività e all’apice del successo, ottenuto specialmente grazie all’album Enema of the State, il cantante e chitarrista Tom DeLonge abbandonò il gruppo per dedicarsi ad altri progetti musicali. Loimprovviso fu un duro colpo per. «Quando la band è andata in pezzi, è come se avessi perso tutto», si legge nel testo, «Non avevo più una direzione, avevo perso fiducia in me stesso e non sapevo più chi fossi.