Mario Kart World ha un prezzo alto ma eventuali DLC a pagamento rappresenterebbero un problema

non è ancora uscito, ma fa già parlare di sé — e non solo per le meccaniche di gioco o la grafica. Al centro della discussione c’è il: ben 90€ per la versione fisica ed 80€ per quella digitale. Si tratta di una cifra elevata anche per gli standard attuali dei titoli AAA su console, e molti si chiedono se questosarà giustificato dai contenuti offerti. A rendere la situazione ancora più delicata è la possibilità, non confermata, che vengano annunciati DLC adurante il Direct dedicato al gioco, previsto per la giornata del 17 aprile.Proprio in tal senso due ex-membri del team comunicazione di Nintendo of America, Kit Ellis e Krysta Yang, oggi noti per il loro canale YouTube, hanno espresso forti dubbi su questa possibilità. Secondo loro, l’introduzione di contenuti scaricabili extra metterebbe in crisi la narrazione di un gioco “completo” venduto apieno.