Mario Carotenuto – Il commendatore della commedia all’italiana attore dei record 152 film in carriera celebrato con libro e convengo

Occhialoni dalla montatura spessa, pupille roteanti a fulminare lo spettatore, ciuffo bianco, gestualità esibita e completo d’ordinanza . L’intramontabile, il celebre “, vienea trent’anni dalla sua morte in un convegno curato da Andrea Pergolari che si sta svolgendo in queste ore nelle sale del Campidoglio a Roma.detiene ildiinterpretati in, più di Sordi, Gassman o Mastroianni: 152 in quasi cinquant’anni di cinema. Da soldato sullo sfondo in Giarabub di Alessandrini (1942) a Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola (1994), passando per Colpo gobbo(di cui fu soggettista e sceneggiatore), Lo scopone scientifico, Fiorina la vacca, Febbre da cavallo e Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento.