Marina La Rosa contro Giorgia Meloni | Ha preso appuntamento con Trump per andare a leccargli le scarpe | VIDEO

Marina La Rosa attacca Giorgia Meloni, rea, secondo l'opinionista, di non aver difeso sufficientemente l'Italia dai dazi che gli Stati Uniti hanno imposto a tutti i paesi europei e non. L'ex concorrente del Grande Fratello, ora opinionista, ha infatti dichiarato nel corso di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 8 aprile: "Sanchez, il premier spagnolo, dice che questi dazi sono un attacco contro tutta l'Europa. Dall'altra parte abbiamo la Francia, Macron dice che è una scelta davvero brutale invitando i francesi a non fare più degli investimenti negli Stati Uniti. Anche la Germania l'ha definito un attacco molto duro. E poi abbiamo Meloni". La premier, secondo Marina La Rosa, "ha preso appuntamento la prossima settimana con Trump per andare a leccargli.

