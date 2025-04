Bergamonews.it - Mare fuori, Tutto quello che ho o Salvate il soldato Ryan? La tv del 9 aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 9, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Una commedia pericolosa”.Maurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino. Appassionato dei film di James Bond, sogna di lavorare nei servizi segreti. La sua routine viene sconvolta dall’arrivo di Rita, attraente hostess che va a vivere nel palazzo di fronte. Maurilio ha dei sospetti e un giorno, dopo aver assistito ad una violenta lite tra lei e un uomo, teme che Rita sia stata uccisa, ma la realtà, per fortuna, è tutt’altra.RaiDue alle 21.20 proporrà la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo: “Strade perdute” e “Il labirinto delle verità”.Nel primo, Lino prova a scoprire la verità su Angelo ma si scontra con Irene, sua sorella. Carmela continua a lavorare per i Ricci cercando di frenare Teresa.