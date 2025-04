Tpi.it - Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Leggi su Tpi.it

5: le, 9 aprile 2025Questa sera, 9 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda ladi5, la quinta stagionepopolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme ledi questa sera.)Mentre Lino prova a scoprire la verità su Angelo, si scontra con la sorella del ragazzo, Irene. Carmela tiene a bada a stento l’insistenza di Teresa, mentre porta avanti gli affari per conto dei Ricci. Micciarella invece prova a inseguire il nuovo obiettivo, ma un incubo torna a tormentarlo. A rischiare di essere spezzato è anche il progetto di Cardio, che si trova coinvolto in una spirale di violenza scatenata da Samuele e Federico.