Marco Tarchi | l’inganno dell’Occidente e i suoi nemici necessari

Non sarà a chi ha nel proprio bagaglio qualche lettura di Carl Schmitt, o perlomeno ha orecchiato i commenti a qualche scampolo della sua opera, che andrà ricordato quanto fondamentale sia, in politica, individuare un nemico – e farsene uno spauracchio per cercare di raccogliere attorno a sé il maggior numero di amici, sempre utili in eventuali situazioni di emergenza. Chi ha compreso e digerito quella lezione non ha dunque di che stupirsi se, dopo la fulminea e in gran parte imprevista chiusura della lunga fase del condominio bipolare del pianeta, imperniata sullo scontro a distanza tra le superpotenze sovietica e statunitense, la seconda di queste, rimasta padrona del campo, non si è accontentata di spadroneggiare in solitaria sui più diversi teatri bellici in versione “gendarme planetario”, ma ha cercato in vari modi di tenere in piedi quel mito“mondo libero” che le era servito a tenere a bada i Paesi europei per più di mezzo secolo, confinandoli in una condizione di puro e semplice vassallaggio.