Marco Guida e le partite a Napoli | Ho chiesto di non arbitrarle voglio passeggiare per strada tranquillo

Leggi su Open.online

Critiche, insulti, aggressioni fino a pestaggi per un fischio di troppo: la violenza contro gli arbitri nel calcio sta diventando un problema endemico. Negli scorsi giorni la vittima è stato un direttore di gara 19enne in Sicilia, durante una partita nella categoria Under 17. Ma il problema parte dal basso, dalle serie minori e giovanili, per arrivare fino ai massimi livelli. E alla Serie A, tanto da spingere alcuni fischietti a chiedere espressamente di non arbitrare ledella squadra della loro città. «Non ci sono più le linee territoriali nella designazione dei direttori di gara, ma Fabio Maresca ed io abbiamo deciso di non arbitrare il», ha raccontato l’arbitroa Radio CRC. Una decisione presa per la tranquillità personale e della propria famiglia: «Quando ho commesso degli errori non era così sicuroper, così come andare a fare la spesa».