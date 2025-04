Marco D’Amore contro i David di Donatello | Sempre gli stessi nomi e quelli che giudicano non guardano i film

Leggi su Open.online

«Questo post non serve a niente. Questo post è inutile. Troppo difficile cambiare un sistema di cose che ormai gira su se stesso da anni senza scossoni, senza cambiamento alcuno, avviluppato ormai nella consuetudine di dinamiche ben note», all’indomani dellenations per idi2025,, 43 anni, attore e regista casertano, noto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra, esprime il proprio disappunto per l’esclusione di Caracas, il suo terzoda regista. «Questo post farà ridere di scherno e sghignazzare d’insulto. Alle spalle. Ben venga – continua– Oggi come ogni anno “di questa triste e mesta ricorrenza.” sono state rese pubbliche le cinquine deidi. Iin cinquina, come al solito, prevedibili fin da prima della loro uscita in sala.