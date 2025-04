Marche dominano la Coppa delle Province | Ancona e Ascoli Piceno-Fermo trionfano

Marche fanno il pieno nella fase interregionale della Coppa delle Province, la manifestazione istituzionale riservata ai giovani tennisti dagli 8 ai 10 anni. La competizione, che si è svolta all'Happy Village di Terni, ha visto trionfare ben due rappresentative marchigiane che hanno letteralmente dominato i rispettivi gironi. La formula prevedeva due raggruppamenti: nel primo si sono affrontate Terni, Macerata e Ancona, mentre nel secondo erano inserite Perugia, Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno-Fermo. Le prime classificate di ciascun girone hanno staccato il pass per la fase di macroarea, in programma dal 25 al 27 aprile, sempre sui campi dell'Happy Village di Terni. Il risultato finale ha premiato le Marche con un en-plein: Ancona si è imposta nel primo girone, mentre Ascoli Piceno-Fermo ha trionfato nel secondo.

