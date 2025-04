Marcello Dell' Utri torna a parlare di Agrigento | Mi occupo di libri e sto costituendo una biblioteca nella Valle dei Templi

biblioteca in nome di Marcello Dell'Utri nella Valle dei Templi. Se ne torna a parlare dopo le infinite polemiche scaturite dalle prime dichiarazioni Dell'ex braccio destro di Silvio Berlusconi che vorrebbe creare ad Agrigento una struttura in cui ospitare parte Della vasta collezione di. Agrigentonotizie.it - Marcello Dell'Utri torna a parlare di Agrigento: "Mi occupo di libri e sto costituendo una biblioteca nella Valle dei Templi" Leggi su Agrigentonotizie.it Unain nome didei. Se nedopo le infinite polemiche scaturite dalle prime dichiarazioni'ex braccio destro di Silvio Berlusconi che vorrebbe creare aduna struttura in cui ospitare partea vasta collezione di.

