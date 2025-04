Ilrestodelcarlino.it - Manifesti ‘anti-gender’: "Messaggio sbagliato, ma non saranno rimossi"

L’assessora comunale alle politiche delle differenze Giorgia Macrelli è intervenuta in merito aiaffissi nei giorni scorsi dall’associazione culturale Michele Arcangelo e dall’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus che ritraggono il presidente statunitense Donald Trump e riportano una sua frase: "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender". A questa si aggiunge anche un invito rivolto in ambito nazionale: "Il governo italiano prenda esempio".che, come ha riportato il Carlino di ieri, hanno suscitato la rabbia della comunità Lgbtqia+ e non solo. Tina Scelsi (vicepresidente Agedo Rimini-Cesena, referente Forags USR Bologna, referente Agedo forum sui generis e consigliera CDI istituto comprensivo San Mauro Pascoli) è per esempio intervenuta per chiedere la rimozione dei, in parallelo con quanto avvenuto a Rimini, dove l’affissione non è stata autorizzata.