Ilgiorno.it - Manifattura e retail, balzi sopra il 5%

L ’Agenzia delle Entrate conferma per il 2024 che le compravendite di capannoni produttivi a livello nazionale sono state 16.715, in aumento del 6,5% rispetto al 2023. L’incremento legato ai negozi (42.963) invece è stato del 5,3%, mentre per quanto riguarda le operazioni immobiliari che hanno interessato gli uffici (13.281) il saldo è positivo per il 2,9%.