Manduria evade dai domiciliari con pistola carica in tasca e 6mila euro | 64enne arrestato dalla Polizia

Manduria, evaso dagli arresti domiciliari trovato con pistola, munizioni e oltre 6mila euro: arrestato 64enne - L'uomo è stato arrestato con le accuse di evasione, porto illegale di armi e munizioni e porto di oggetti atti ad offendere. Dopo l’arresto, è stato condotto presso il carcere di Taranto in attesa ... (giornaledipuglia.com)