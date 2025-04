Lanazione.it - Mancuso: “Rimuovere almeno il 20% delle strade asfaltate”

Firenze, 8 aprile 2025 - Per migliorare l'ambiente "non c'è nulla che ci impedisca diun 20%. Si toglie l'asfalto, al suo posto si mettono alberi. All'inizio la popolazione protesterà perché tutto questo provoca dei disagi ma se si ha la costanza di tener duro per sei mesi dopo tutti quanti si renderanno conto dell'enorme numero di vantaggi che provoca questo. Prima lo facciamo e meglio è. Oggi possiamo farlo perché lo decidiamo di fare: tra 10 anni dovremo essere obbligati a farlo". Lo ha detto il professor Stefano, a margine di una conferenza stampa a Firenze. "Destinare una percentuale per il verde quando si fanno trasformazioni urbanistiche? Sì, sarebbe fondamentale - ha risposto-. Non possiamo continuare a cementificare. Qualora si dovesse, per forza, costruire qualcosa allora a esempio i parcheggi non dovrebbero essere fatti, per disincentivare le persone a prendere le macchine.