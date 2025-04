Mancini smentisce il suo ruolo nella Sampdoria | “Spero di tornare al mio lavoro di allenatore”

Mancini non farà parte del progetto della Sampdoria nonostante le notizie arrivate dal presidente Manfredi: "Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance" Leggi su Fanpage.it non farà parte del progetto dellanonostante le notizie arrivate dal presidente Manfredi: "Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un miodi consulente o consigliere o head of performance"

