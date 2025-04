Mancini | Nessun ruolo ufficiale nella Samp Il figlio Andrea nominato nuovo direttore sportivo

nella vendita dei biglietti in previsione del delicatissimo impegno contro il Cittadella, determinante per la permanenza in Serie B. È l’effetto Roberto Mancini, che questa mattina è arrivato a. Anconatoday.it - Mancini: «Nessun ruolo ufficiale nella Samp». Il figlio Andrea nominato nuovo direttore sportivo Leggi su Anconatoday.it Le voci di un suo arrivo hanno già galvanizzato l’ambiente blucerchiato, come si evince dall’impennatavendita dei biglietti in previsione del delicatissimo impegno contro il Cittadella, determinante per la permanenza in Serie B. È l’effetto Roberto, che questa mattina è arrivato a.

Mancini: «Nessun ruolo ufficiale nella Samp». Il figlio Andrea nominato nuovo direttore sportivo. Mancini lascia Bogliasco: la news Samp in diretta. Mancini-Sampdoria: l'ex ct è arrivato a Bogliasco, il giallo della consulenza, il tweet di smentita: problemi legali con l'Arabia. Mancini a Bogliasco: resterà un vero amico della Samp. Nessun ruolo e zero nomine. Calcio/ Samp, Mancini: "Nessun ruolo nel club, smentisco". Samp, Roberto Mancini a Bogliasco: "Sono il primo tifoso". Ne parlano su altre fonti

Mistero Mancini: smentisce un ruolo nella Samp, poi va a Bogliasco. Come stanno realmente le cose - Gli annunci, i dietrofront, le smentite di rito (ma nemmeno troppo). In casa Sampdoria sta succedendo veramente di tutto e vede in particolare un protagonista: Roberto Mancini, il cui ruolo in blucerc ... (ilfattoquotidiano.it)

Mancini smentisce un suo ruolo ufficiale alla Sampdoria. Ma oggi sarà a Bogliasco - Il tweet di Bobby Gol: "Sono sempre il primo tifoso dei blucerchiati ma voglio tornare ad allenare". Nessuna carica effettiva ma resta il gran consigliere del club: è lui ad aver portato Evani e Lomba ... (primocanale.it)

Mancini smentisce il suo ruolo nella Sampdoria: “Spero di tornare al mio lavoro di allenatore” - Mancini non farà parte del progetto della Sampdoria nonostante le notizie arrivate dal presidente Manfredi: "Sono a smentire le informazioni emerse ... (fanpage.it)