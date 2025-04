Maltempo doppio stato di emergenza in Toscana | risorse per oltre 63 milioni

risorse totali pari a oltre 63 milioni di euro. Due dichiarazioni di stato di emergenza nazionale sono state proposte dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e deliberate nel pomeriggio dal governo Meloni. PRESSPHOTO Firenze, l’ Arno il giorno dopo il picco di piena. Maltempo Turisti, curiosi, gente Giuseppe Cabras/New Press Photo La prima, a seguito della grave ondata di Maltempo che dal 14 marzo 2025 ha investito i territori della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Lo stato di emergenza, informa una nota, è di 12 mesi e lo stanziamento di 57 milioni e 650 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per l'attuazione dei primi interventi urgenti. Fino alla vigenza dello stato di emergenza si procederà con ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile. Lanazione.it - Maltempo, doppio stato di emergenza in Toscana: risorse per oltre 63 milioni Leggi su Lanazione.it Firenze, 9 aprile 2025 –totali pari a63di euro. Due dichiarazioni didinazionale sono state proposte dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e deliberate nel pomeriggio dal governo Meloni. PRESSPHOTO Firenze, l’ Arno il giorno dopo il picco di piena.Turisti, curiosi, gente Giuseppe Cabras/New Press Photo La prima, a seguito della grave ondata diche dal 14 marzo 2025 ha investito i territori della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Lodi, informa una nota, è di 12 mesi e lo stanziamento di 57e 650 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per l'attuazione dei primi interventi urgenti. Fino alla vigenza dellodisi procederà con ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile.

Maltempo a Firenze e in Toscana, doppio stato di emergenza: risorse per 63 milioni. Attesa una giornata di rovesci intensi sul Ferrarese, scatta l'allerta rossa. Dopo la bomba d’acqua e gli allagamenti rientra l’emergenza a Fondi. Gli studenti tornano a scuola. Maltempo in Toscana, è allerta rossa. Danni, allagamenti e paura. Diretta. Clima pazzo, il 2024 per la Toscana è stato l'anno più caldo: + 1.35 gradi. Pioggia in aumento, bombe d'acqua e rischio alluvioni. Maltempo, a Bagnacavallo si cercano due dispersi. In Emilia-Romagna oltre mille sfollati. Ne parlano su altre fonti

Maltempo a Firenze e in Toscana, doppio stato di emergenza: risorse per 63 milioni - Due dichiarazioni di stato di emergenza nazionale sono state proposte dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e deliberate dal governo Meloni: per le alluvioni del ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Maltempo, è bufera politica: "Stato di emergenza indispensabile per i ristori" - l’Empolese Valdelsa e la Toscana tutta devastati dal maltempo. Servono aiuti, servono azioni concrete per evitare nuovi disastri su questi territori "fragili", ma lo Stato di emergenza nazionale tarda ... (msn.com)

Maltempo, chiesto lo stato emergenza nazionale - a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime 24 ore la Toscana e in particolare le province di Firenze e Pisa, ha firmato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza ... (toscanamedianews.it)