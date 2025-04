Malore per cinque persone al Romero di Albino sospetto spray al peperoncino

Albino. Dopo la spedizione punitiva alla Camozzi di Bergamo, un altro episodio preoccupante in una scuola della Bergamasca. Nella mattina di mercoledì 9 aprile intorno alle 10 sanitari e Vigili del fuoco sono intervenuti all'Istituto Romero di Albino dopo che alcune persone si sono sentite male.Secondo le prime informazioni trapelate qualcuno avrebbe spruzzato spray al peperoncino nel corridoio che porta alle aule. Al momento mancano ancora conferme ufficiali: indagano i carabinieri di Clusone.Il personale di Areu ha soccorso cinque persone: un 16enne, due giovani di 17 anni e due donne di 44 e 52 anni. La 52enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Alzano.Le lezioni non sono state interrotte e sono proseguite regolarmente.

