Malattie rare neuromuscolari il progetto del Vimm ottiene un finanziamento di 53 milioni di euro

Vimm - Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova e finanziato da Fondazione Telethon e dalla. Padovaoggi.it - Malattie rare neuromuscolari, il progetto del Vimm ottiene un finanziamento di 5,3 milioni di euro Leggi su Padovaoggi.it È stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, mercoledì 9 aprile, nella sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, un programma di ricerca che sarà condotto al- Istituto Veneto di Medicina Molecolare di Padova e finanziato da Fondazione Telethon e dalla.

Combo di editing genetico e piccole molecole per le neuromuscolari - Le malattie studiate sono la distrofia muscolare di Duchenne, l’atrofia muscolare spinale bulbare (o malattia di Kennedy) e la miopatia mitocondriale da mutazioni nel gene Polg. Fondazione Telethon e ... (vita.it)