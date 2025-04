Maignan ultimatum del Milan | la proposta da dentro o fuori

Mike Maginan ha ricevuto un ultimatum dal Milan: i dettagli della proposta da dentro o fuori fatta dai rossoneri al proprio portiere

Maignan, ultimatum del Milan: la proposta da dentro o fuori (LaPresse) – SerieANews.com

Chi è davvero Mike Maignan? L'aquila magica che vola da un palo all'altro, come contro la Fiorentina, o il portiere che inciampa e spezza i sogni di rimonta, come nell'area di Isaksen contro la Lazio? L'ultima stagione del guardiano dei pali del Milan è stata un viaggio sulle montagne russe, con momenti da urlo e cadute che hanno fatto storcere il naso ai tifosi rossoneri.

Eppure, le prodezze recenti – i rigori parati contro la Croazia con la Francia, gli interventi su Kean, Beltran e Gudmundsson per blindare la porta contro la Fiorentina – fanno pensare che Magic Mike non sia mai sparito del tutto.

