Ilfattoquotidiano.it - Mafia, 11 arresti a Palermo tra vecchi e nuovi boss: tanti i cittadini “in processione” per chiedere favori

Estorsioni ma anche traffico di droga. Sono questi i principali affari del mandamento della Noce di, smantellato all’alba di mercoledì dai poliziotti della Squadra mobile e della Sisco, che hanno eseguito 11 misure di custodia cautelare in carcere a carico di altretindagati, accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegali di armi. Un dodicesimo indagato, nei cui confronti era stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è di recente deceduto. Sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati die degli investigatori c’erano le fibrillazioni interne al clan. Dopo glidegli ultimi anni isi erano riorganizzati, un riassetto, però, non privo di tensioni e contrasti tra fazioni.