Secoloditalia.it - Maestra prende a schiaffi un bambino in un asilo di Napoli: un video documenta l’orribile scena

Uno schiaffone al, una telecamera che ritutto dall’alto, unadinei guai. Accade alle porte di, a Pomigliano d’Arco”, dove la direzione scolastica ha deciso di allontanare la docente dopo aver visionato le immagini molto crude.d’un: unA rendere noto l’episodio, con un comunicato, è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha anche diffuso un. “Era in periodo di prova che non ha superato per i suoi metodi non in linea con il nostro metodo educativo”, fa ancora sapere Borrelli insieme con Carmine D’Onofrio (AVS) che sottolineano: “Non siamo più nel medioevo. Chi usa la violenza non può lavorare nelle scuole”. “I bambini giocano nel cortile della scuola, – spiegano i due politici – qualcuno fa i capricci e non si attiene alle direttive non volendo restituire una pallina e così l’educatrice tira gli tira un ceffone e lo fa cadere al suolo”.