Mad Men Elisabeth Moss aperta a un ritorno | Non direi mai di no a Peggy Olson

ritorno in Mad Men nei panni di Peggy Olson. Con l'ultima stagione di The Handmaid's Tale ormai alle porte, Elisabeth Moss guarda al futuro - e tra le possibilità non esclude un ritorno in una delle serie che hanno segnato la sua carriera: Mad Men. Ospite del talk show Watch What Happens Live, l'attrice premio Emmy ha risposto a una domanda del conduttore Andy Cohen su un possibile reboot della celebre serie AMC, lasciando la porta aperta a un suo coinvolgimento. The Handmaid's Tale 6: la star Elisabeth Moss dirigerà il finale della serie Le parole di Elisabeth Moss su Mad Men "Grazie per desiderarlo", ha risposto con entusiasmo .

