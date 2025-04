Macerata il titolare del frutta e verdura | È stato il finimondo Dalle botte al lancio di ortaggi ferito pure mio figlio di 8 anni

Macerata - «È stato il finimondo. Si sono picchiati davanti al mio negozio e hanno anche iniziato a lanciarsi la frutta e gli ortaggi arraffati Dalle vaschette che tengo sul marciapiede,. Corriereadriatico.it - Macerata, il titolare del frutta e verdura: «È stato il finimondo. Dalle botte al lancio di ortaggi, ferito pure mio figlio di 8 anni» Leggi su Corriereadriatico.it - «Èil. Si sono picchiati davanti al mio negozio e hanno anche iniziato a lanciarsi lae gliarraffativaschette che tengo sul marciapiede,.

Scoppia maxi rissa in piazza della Vittoria a Macerata. Il parapiglia prima in strada, poi in un negozio di frutta e verdura con lancio di ortaggi. Quattro arresti - MACERATA Maxi rissa tra sudamericani nel tardo pomeriggio di ieri in piazza della Vittoria, nella zona del monumento ai Caduti. È il secondo episodio ... (msn.com)

