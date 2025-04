Macellaio trovato impiccato | due a processo per omicidio

trovato impiccato nella storica macelleria di Faenza della quale era contitolare. In un primo momento gli investigatori ritennero che si fosse trattato di un suicidio. E invece per la morte del negoziante, il Gup Andrea Galanti ha rinviato a giudizio due persone per omicidio aggravato in concorso. Si tratta del 55enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli e del 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell'allora compagna del primo. Per i due, difesi dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Luca Donelli, alla richiesta di archiviazione della Procura, il Gip Janos Barlotti aveva ordinato una imputazione coatta. All'inizio il caso era stato inquadrato come il gesto estremo di un negoziante sfinito dallo strozzinaggio: tanto che l'ex vigile urbano - che gli aveva prestato soldi con interessi da capogiro - era stato condannato per morte come conseguenza di altro reato, per l'appunto l'usura. Ilrestodelcarlino.it - Macellaio trovato impiccato: due a processo per omicidio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Faenza (Ravenna), 9 aprile 2025 – Era l’alba del 25 luglio 2019 quando Domenico Montanari, 64 anni, funella storica macelleria di Faenza della quale era contitolare. In un primo momento gli investigatori ritennero che si fosse trattato di un suicidio. E invece per la morte del negoziante, il Gup Andrea Galanti ha rinviato a giudizio due persone peraggravato in concorso. Si tratta del 55enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli e del 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell'allora compagna del primo. Per i due, difesi dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Luca Donelli, alla richiesta di archiviazione della Procura, il Gip Janos Barlotti aveva ordinato una imputazione coatta. All'inizio il caso era stato inquadrato come il gesto estremo di un negoziante sfinito dallo strozzinaggio: tanto che l'ex vigile urbano - che gli aveva prestato soldi con interessi da capogiro - era stato condannato per morte come conseguenza di altro reato, per l'appunto l'usura.

