Ma quale casa? con i Giovani democratici

Giovani democratici fanno tappa a Macerata con la campagna nazionale "Ma quale casa?", sul diritto all’abitazione. Saranno presenti Mattia Santarelli e Minchenri Cherubini: l’appuntamento è domani alle 18.30 al circolo Arci Gramaccia, in viale Leopardi. Nei giorni scorsi la mobilitazione è arrivata a Roma dove nell’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio è stata presentata la campagna. Dopo le due giornate di banchetti nelle vie di Macerata, "abbiamo registrato un notevole interesse verso questa battaglia e sarà possibile continuare a firmare anche durante l’evento", scrivono i Dem. Ilrestodelcarlino.it - Ma quale casa? con i Giovani democratici Leggi su Ilrestodelcarlino.it fanno tappa a Macerata con la campagna nazionale "Ma?", sul diritto all’abitazione. Saranno presenti Mattia Santarelli e Minchenri Cherubini: l’appuntamento è domani alle 18.30 al circolo Arci Gramaccia, in viale Leopardi. Nei giorni scorsi la mobilitazione è arrivata a Roma dove nell’aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio è stata presentata la campagna. Dopo le due giornate di banchetti nelle vie di Macerata, "abbiamo registrato un notevole interesse verso questa battaglia e sarà possibile continuare a firmare anche durante l’evento", scrivono i Dem.

A Macerata i Giovani democratici puntano i riflettori sul tema della casa. I giovani democratici per il futuro di Cortona: tre proposte per il diritto all’abitare. MARANO. Giovani Democratici: “Una linea bus per il Comicon”. Sanità e diritto alla casa, la mobilitazione dei Giovani democratici. I Giovani Democratici di Cesena aderiscono al comitato dei "5 Sì" su lavoro e cittadinanza. Vinci: Il PD rilancia i Giovani Democratici con una serata di musica e partecipazione. Ne parlano su altre fonti

Nascono a Rieti i “Giovani Democratici” - A Rieti il Congresso Fondativo dei Giovani Democratici: nasce una nuova organizzazione giovanile di sinistra, unita, aperta e pluraleSabato 5 aprile si è svolto a Rieti il Congresso Fondativo dei Giov ... (msn.com)

I giovani democratici per il futuro di Cortona: tre proposte per il diritto all’abitare - Riceviamo e pubblichiamo In questi primi mesi di attività, come Giovanile abbiamo organizzato e stiamo portando avanti il ciclo di incontri dei Dialoghi cortonesi. Come sapete, questi incontri servono ... (letruria.it)

Giovani Democratici catanesi “a scuola” dal PD nazionale - I Giovani Democratici di Catania hanno espresso la loro determinazion e a continuare a promuovere i valori della partecipazione, dell’inclusione e dell’impegno politico. Sono consapevoli che la ... (livesicilia.it)