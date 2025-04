Ma che sta succedendo in casa Rodriguez? Belen ha litigato con Ignazio Moser? Scoppia il caso!

Rodriguez: Belen e il cognato Ignazio Moser non si seguono più su Instagram. Un gesto che ha suscitato molteplici interrogativi tra i fan e che ha fatto scatenare le voci su una possibile crisi in famiglia.Questo comportamento ha destato preoccupazione soprattutto perché, fino a quel momento, i rapporti tra Belen e Ignazio erano sempre sembrati idilliaci. Ma cosa è realmente successo tra i due? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa storia che tiene col fiato sospeso i fan.Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser non si seguono più: che succede?Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha rivelato che Ignazio Moser, la sera dell’8 aprile, avrebbe bloccato Belen sui social. Una mossa che ha sorpreso molti, dato che il modello trentino è generalmente noto per il suo carattere pacato e mai incline a colpi di testa. Donnapop.it - Ma che sta succedendo in casa Rodriguez? Belen ha litigato con Ignazio Moser? Scoppia il caso! Leggi su Donnapop.it Nelle ultime ore, un mistero ha turbato la quiete della famigliae il cognatonon si seguono più su Instagram. Un gesto che ha suscitato molteplici interrogativi tra i fan e che ha fatto scatenare le voci su una possibile crisi in famiglia.Questo comportamento ha destato preoccupazione soprattutto perché, fino a quel momento, i rapporti traerano sempre sembrati idilliaci. Ma cosa è realmente successo tra i due? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa storia che tiene col fiato sospeso i fan.e il cognatonon si seguono più: che succede?Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha rivelato che, la sera dell’8 aprile, avrebbe bloccatosui social. Una mossa che ha sorpreso molti, dato che il modello trentino è generalmente noto per il suo carattere pacato e mai incline a colpi di testa.

