Ma avete sentito cosa ha detto Emma su Stefano De Martino? La frecciatina non è sfuggita a nessuno!

Stefano De Martino ed Emma Marrone, che si divertono insieme a Napoli, ha fatto parlare tutti. Questo ha subito alimentato i sogni dei fan su una possibile riaccensione della loro storia, che risale ormai a quindici anni fa, quando entrambi erano protagonisti di Amici.Ma a mettere un punto definitivo su queste speculazioni ci ha pensato Emma stessa, durante la sua partecipazione a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano. Nel corso di uno dei giochi dello show, la cantante ha dato una risposta chiara, ma anche un po’ pungente, a chi sperava in un ritorno di fiamma.Emma e la frecciatina a Stefano De Martino: ecco cosa ha dettoDurante la puntata, Emma, con il suo solito spirito ironico, ha dichiarato: «L’unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Donnapop.it - Ma avete sentito cosa ha detto Emma su Stefano De Martino? La frecciatina non è sfuggita a nessuno! Leggi su Donnapop.it Negli ultimi giorni, un video diDeedMarrone, che si divertono insieme a Napoli, ha fatto parlare tutti. Questo ha subito alimentato i sogni dei fan su una possibile riaccensione della loro storia, che risale ormai a quindici anni fa, quando entrambi erano protagonisti di Amici.Ma a mettere un punto definitivo su queste speculazioni ci ha pensatostessa, durante la sua partecipazione a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da. Nel corso di uno dei giochi dello show, la cantante ha dato una risposta chiara, ma anche un po’ pungente, a chi sperava in un ritorno di fiamma.e laDe: eccohaDurante la puntata,, con il suo solito spirito ironico, ha dichiarato: «L’unicache torna tra di noi è un paio di calzini.

Ma avete sentito cosa dice J-Ax su Luigi Mangione, condannato per l’omicidio di Brian Thompson? “Perché nessuno l'ha seccato...”. La domanda a Non Aprite Quella Podcast: è un killer o un eroe?. Tifoso Napoli contro la telecronaca di Pardo: "Avete sentito cosa ha detto?". Avete sentito la storia dell’azienda svizzera che installava rilevatori di risate?. Ecco che cosa vi perdete se non avete mai sentito ‘The Lamb Lies Down On Broadway’ dei Genesis. Verstappen: "Perché punire me e non Leclerc? Avete sentito che ha detto?". Ma l’avete sentito il Red Bull 64 Bars di Ele A? Una vera lezione di rap. E cita Biggie, Marracash, Madame e… Emanuela Orlandi. Ecco cosa dice il testo…. Ne parlano su altre fonti

Avete sentito cosa ha detto Morgan su Sgarbi? Le sue parole sono drammatiche (non mancano le accuse) - Morgan ha parlato lungamente di Vittorio Sgarbi, usando parole fortissime, al limite del drammatico. Poi ha lanciato una pesante accusa. (donnapop.it)

Tifoso Napoli contro la telecronaca di Pardo: "Avete sentito cosa ha detto?" - Il Napoli chiude il primo tempo al Dall'Ara con il Bologna in vantaggio grazie al gol al 18' di Anguissa, che va via di fisico a Lucumì e Holm, sfrutta un retropassaggio troppo corto di Miranda per an ... (msn.com)

Fabrizio Corona si riempie di ridicolo: avete sentito cosa ha detto su Papa Francesco che è vivo e vegeto? - Fabrizio Corona, dopo che è stato dimostrato che Papa Francesco è vivo, ha fatto un'affermazione al limite del ridicolo: che imbarazzo! (donnapop.it)