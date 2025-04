Tarantinitime.it - M5S, Angolano: Facoltà di Medicina, premiata la lungimiranza del Governo Conte II

Tarantini Time QuotidianoNon posso che esprimere soddisfazione per il completamento del primo intervento del secondo lotto funzionale della sede delladia Taranto. Finalmente, dall’inaugurazione del 2020, frutto di un lungo e proficuo lavoro portato avanti dal M5S, durante ilII, che vide all’opera il nostro Vicepresidente Sen. Mario Turco, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha creduto fin dall’inizio in un risultato che altri consideravano impossibile da raggiungere, ora si celebrano i risultati. Il percorso accelerato nel 2020, in piena pandemia, per trasformare in realtà concreta una progettualità che per i tarantini rappresentava un sogno, portò all’acquisto della sede (ex- Banca d’Italia) e al successivo riconoscimento dell’istituzione dell’ Università di, con un finanziamento complessivo di oltre 12 milioni per l’acquisto, la ristrutturazione dell’immobile e i relativi arredi e attrezzature.