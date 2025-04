Lupi e orsi sui monti bresciani una presenza fissa | avvistamenti e danni il bilancio di un anno

presenza di Lupi e orsi sul territorio della provincia di Brescia e se l’orso è un “cliente” fisso delle Valli Camonica, Sabbia e Trompia e dell’Alto Garda, il lupo fa capolino anche in pianura. Le segnalazioni di presenza dell’orso tra i monti bresciani nel 2024 sono state ben 68 e sette sono stati gli orsi, tutti maschi, che hanno lasciato la loro impronta genetica sul territorio: M82, M 68, M74, M80, M85, M 109, M115. Hanno tutti dai tre ai cinque anni. Sono stati localizzati nella zona dell’alto Garda anche una femmina con cucciolo, ripresa da foto-trappole. Le zone dove si sono verificati più avvistamenti e dove si sono registrati più danni dovuti ai plantigradi sono la Valle del Caffaro, la Valle Camonica, la destra orografica della Valle Sabbia e la Valtrompia. Ilgiorno.it - Lupi e orsi sui monti bresciani, una presenza fissa: avvistamenti e danni, il bilancio di un anno Leggi su Ilgiorno.it Ponte di Legno (Brescia) – Il 2024, secondo i dati presentati oggi dalla polizia provinciale di Brescia settore ittico venatorio, ha registrato ladisul territorio della provincia di Brescia e se l’orso è un “cliente” fisso delle Valli Camonica, Sabbia e Trompia e dell’Alto Garda, il lupo fa capolino anche in pianura. Le segnalazioni didell’orso tra inel 2024 sono state ben 68 e sette sono stati gli, tutti maschi, che hlasciato la loro impronta genetica sul territorio: M82, M 68, M74, M80, M85, M 109, M115. Htutti dai tre ai cinque anni. Sono stati localizzati nella zona dell’alto Garda anche una femmina con cucciolo, ripresa da foto-trappole. Le zone dove si sono verificati piùe dove si sono registrati piùdovuti ai plantigradi sono la Valle del Caffaro, la Valle Camonica, la destra orografica della Valle Sabbia e la Valtrompia.

